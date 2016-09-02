Футболист Тарасов покинул расположение сборной России и не сыграет с командой Ганы

Президент России отметил героизм участников северных конвоевНовости Архангельской области 2 сентября, 17:30
Общежитие МГУ на 2700 мест со своим кинотеатром и спортзалом открыто в МосквеОбщество 2 сентября, 17:07
Эксперты: повышение тарифов на Украине станет для населения экспериментом на выживаниеМеждународная панорама 2 сентября, 16:59
Фестиваль "Московское кино" откроется на 33 площадках столицыМосква 2 сентября, 16:58
Состоялся первый вылет российского чартера в ТурциюЭкономика и бизнес 2 сентября, 16:50
Актриса Лариса Удовиченко получила золотого льва на кинофестивале в ОренбургеКультура 2 сентября, 16:49
IBU: глава комиссии WADA Макларен закончит работу над докладом в конце сентябряСпорт 2 сентября, 16:49
Число россиян в частных школах Великобритании за 10 лет выросло почти втроеОбщество 2 сентября, 16:47
Москалькова заявила, что "как человек" она поддерживает право на эвтаназиюОбщество 2 сентября, 16:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов покинул расположение команды и не сможет принять участие в товарищеском матче против сборной Ганы. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Тарасов получил травму в гостевом товарищеском матче с командой Турции (0:0). Результаты проведенного медицинского обследования исключают участие игрока в предстоящем контрольном матче со сборной Ганы. Тарасов продолжит лечение в футбольном клубе "Локомотив".
"Хотел бы прежде всего поблагодарить тренерский штаб сборной за вызов в команду и за предоставленную возможность выйти в стартовом составе в контрольной игре в Турции, - сказал Тарасов. - Очень жаль, что получил в той игре травму. Но это футбол, буду лечиться и надеюсь через определенное время возвратиться в строй. Желаю сборной 6 сентября в матче против сборной Ганы показать содержательный футбол и одержать победу".
Матч Россия - Гана состоится 6 сентября в Москве на стадионе "Локомотив".