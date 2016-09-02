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Футболист Тарасов покинул расположение сборной России и не сыграет с командой Ганы

Спорт
2 сентября, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Тарасов получил травму в гостевом товарищеском матче с командой Турции
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Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов покинул расположение команды и не сможет принять участие в товарищеском матче против сборной Ганы. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Тарасов получил травму в гостевом товарищеском матче с командой Турции (0:0). Результаты проведенного медицинского обследования исключают участие игрока в предстоящем контрольном матче со сборной Ганы. Тарасов продолжит лечение в футбольном клубе "Локомотив".

"Хотел бы прежде всего поблагодарить тренерский штаб сборной за вызов в команду и за предоставленную возможность выйти в стартовом составе в контрольной игре в Турции, - сказал Тарасов. - Очень жаль, что получил в той игре травму. Но это футбол, буду лечиться и надеюсь через определенное время возвратиться в строй. Желаю сборной 6 сентября в матче против сборной Ганы показать содержательный футбол и одержать победу".

Матч Россия - Гана состоится 6 сентября в Москве на стадионе "Локомотив".

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