Церемония открытия соревнований для паралимпийцев РФ пройдет 7 сентября в "Крокус Сити"

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Церемония открытия соревнований для российских паралимпийцев, проведение которых планируется с 8 по 9 сентября, пройдет 7 сентября в московском "Крокус Сити Холле". Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев.

"Церемония открытия состоится 7 сентября в "Крокус Сити Холле", - сказал Терентьев.

По его словам, открытые всероссийские соревнования и мастер-классы для спортсменов, отстраненных МПК от участия в Играх-2016, пройдут по 18 видам спорта.

"Соревнования пройдут по семи видам спорта, предлагалось объединение классов, но пока формат непонятен, - сказал Терентьев. - Минспорт должен утвердить еще сегодня. По 11 видам спорта планируются мастер-классы, оценка будет по показанному результату".

Терентьев отметил, что в формате мастер-классов пройдут соревнования по велоспорту (трек), дзюдо, фехтованию на колясках, теннису на колясках, триатлону, волейболу сидя, голболу, настольному теннису, футболу слепых 7х7, футболу 5х5, конному спорту. Турниры будут проходить по легкой атлетике, плаванию, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, академической гребле и гребле на байдарках на каноэ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским. Турнир состоится на спортивных объектах Подмосковья.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.