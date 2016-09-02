Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Церемония открытия соревнований для паралимпийцев РФ пройдет 7 сентября в "Крокус Сити"

Спорт
2 сентября, 16:31 дата обновления: 2 сентября, 17:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Открытые всероссийские соревнования и мастер-классы для спортсменов, отстраненных МПК от участия в Играх-2016, пройдут по 18 видам спорта
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Церемония открытия соревнований для российских паралимпийцев, проведение которых планируется с 8 по 9 сентября, пройдет 7 сентября в московском "Крокус Сити Холле". Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев.

Смотрите также
Исполком ПКР утвердил проведение соревнований для отстраненных от Игр спортсменов

"Церемония открытия состоится 7 сентября в "Крокус Сити Холле", - сказал Терентьев.

По его словам, открытые всероссийские соревнования и мастер-классы для спортсменов, отстраненных МПК от участия в Играх-2016, пройдут по 18 видам спорта.

"Соревнования пройдут по семи видам спорта, предлагалось объединение классов, но пока формат непонятен, - сказал Терентьев. - Минспорт должен утвердить еще сегодня. По 11 видам спорта планируются мастер-классы, оценка будет по показанному результату".

Терентьев отметил, что в формате мастер-классов пройдут соревнования по велоспорту (трек), дзюдо, фехтованию на колясках, теннису на колясках, триатлону, волейболу сидя, голболу, настольному теннису, футболу слепых 7х7, футболу 5х5, конному спорту. Турниры будут проходить по легкой атлетике, плаванию, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, академической гребле и гребле на байдарках на каноэ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским. Турнир состоится на спортивных объектах Подмосковья.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.

Смотрите также

Лукин: вопрос получения от МПК компенсации за недопуск паралимпийцев к Играм не актуален
МПК отказал более 175 россиянам в индивидуальном допуске на Паралимпиаду
IIHF считает недопустимым отстранение российских спортсменов от Паралимпиады

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
2
Индекс ММВБ впервые в истории превысил отметку в 2000 пунктов
3
Луценко: украинские суды приняли решение о задержании всех 18 чиновников и военных РФ
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
6
"Он всегда стремился оказать помощь людям": коллеги о погибшем начальнике ГУ МЧС Приморья
7
Медведев: Россия в этом году соберет беспрецедентный урожай зерна и овощей
Темы дня
Реклама