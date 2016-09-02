IBU: глава комиссии WADA Макларен закончит работу над докладом в конце сентября

КИШИНЕВ, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен завершит работу над докладом о допинге в российском спорте в конце сентября. Об этом ТАСС сообщил президент Международного союза биатлонистов (IBU), член совета директоров WADA Андерс Бессеберг.

"Доклад Макларена еще не завершен и не является окончательным. К концу сентября мы надеемся, что получим окончательную информацию по этому вопросу и никаких последствий для биатлона не будет. Знаю, что он (Макларен) должен закончить (доклад) в конце сентября. Точную дату не могу сказать, но я надеюсь, что мы сразу же, в конце сентября, получим его результаты", - сказал он.

Ранее пресс-служба WADA сообщила ТАСС, что комиссия должна завершить расследование к концу октября.

Также Бессеберг сообщил, что на конференции WADA в 2017 году будут обсуждаться вопросы реформирования организации. "Этот вопрос координирует Международный олимпийский комитет (МОК). В 2017 году состоится большая конференция, на которой будут обсуждаться нововведения и реформы", - сказал он.

IBU не располагает данным об окончании процесса перепроверки допинг-пром с ОИ в Сочи

В тоже время Андерс Бессеберг заявил, что IBU не располагает данными об окончании процесса перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

В середине мая американская газета The New York Times опубликовала материал с высказываниями бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором, в частности, он утверждал, что в России существовала так называемая допинговая программа. Она тщательно планировалась на протяжении многих лет, чтобы обеспечить победу российских спортсменов на домашней Олимпиаде. Сам Родченков заявил о готовности предоставить доказательства Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК), а также о необходимости перепроверки допинг-проб с Игр 2014 года, которые хранятся в Лозанне.

"Надеюсь, что все результаты будут обнародованы, если что-то окажется не так, то это на самом деле очень хорошо. Здесь мы (IBU) не можем ничего сделать, кроме как сидеть и ждать официальных результатов. Это полностью является юрисдикцией МОК, если что-то не так с биатлоном, то они нам обязательно сообщат. Ждем результатов и обязательно на это отреагируем, если потребуется", - сказал Бессеберг.

"Результаты перепроверки могут быть обнародованы в любой момент", - добавил глава IBU.

История вопроса

В середине мая американская газета The New York Times опубликовала материал с высказываниями бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором, в частности, он утверждал, что в России существовала так называемая допинговая программа, планировавшаяся на протяжении многих лет, чтобы обеспечить победу российских спортсменов на домашней Олимпиаде в Сочи.

18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, а всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Сам канадский юрист подчеркивал, что данный доклад является промежуточным и расследование необходимо продолжить.

На основе предоставленных Маклареном данных исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную РФ от участия в соревнованиях. Тем не менее, критериям, установленных МОК для допуска к Олимпиаде-2016, соответствовали только 280 спортсменов из заявленных 387. Международный паралимпийский комитет на основании этого же доклада принял решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и не допустил всю паралимпийскую сборную к Играм в Рио.