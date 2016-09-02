Шишкарев: женская сборная России по гандболу примет участие в турнире в начале октября

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МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женская сборная России по гандболу сыграет в международном турнире в начале октября с участием сильнейших команд. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
Российские гандболистки стали впервые в своей истории олимпийскими чемпионками, выиграв золотые медали в Рио-де- Жанейро.
"В октябре у нас уже первый турнир - серьезный, интересный. В начале октября сборная соберется в обновленном составе, и с 3 по 5 октября по приглашению наших датских друзей мы сыграем очень интересный турнир с участием сборных Дании, Франции и Норвегии", - сказал Шишкарев.
Норвежки были соперницами россиянок в полуфинале, а француженки - в финале олимпийского турнира.
По словам Шишкарева, в нынешний период необходимо задуматься о подготовке резерва в кадрах и среди тренеров. Ранее исполком ФГР утвердил, что главный тренер женской сборной Евгений Трефилов продолжит свою работу на этом посту.
"Мы приняли решение, которое Минспорт должен утвердить, для меня это очевидно. Да, в декабре уже чемпионат Европы, поэтому не надо придавать этой всей бумажной работе большого значения. Мы говорили о необходимости готовить кадровые и тренерские резервы. Совершенно очевидно, что эту постолимпийскую паузу нужно использовать", - отметил он.
"Откровенно признаем, мы не ставим амбициозных задач на чемпионат Европы. Будем стараться выступить как можно лучше, но дать возможность тренеру наигрывать новый состав мы тоже должны", - подчеркнул руководитель ФГР.
На сегодняшний день шесть игроков из 15, участвовавших на Олимпийских играх, объявили о завершении выступлений за сборную России, сказал Шишкарев.
"Девочки могут пересмотреть свои решения, очень надеемся, что громкие заявления о завершении карьеры так или иначе могут быть пересмотрены. На сегодня речь идет о шести игроках из 15, которые либо уже завершили карьеру в сборной, либо потихоньку будут завершать ее", - сказал он.