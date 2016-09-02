Футболисты "Ромы" подарили Папе Римскому Франциску футболку с его именем и номером 1

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РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Игроки итальянского клуба "Рома" подарили Папе Римскому Франциску футболку с его именем и номером 1. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В пятницу Папа принял в Ватикане футболистов "Ромы" и аргентинской команды "Сан-Лоренсо де Альмагро", болельщиком которой он был в Аргентине. В субботу два этих клуба проведут на Олимпийском стадионе в Риме товарищескую встречу.
Отмечается, что встреча в Ватикане прошла под знаком солидарности и молитвы за семьи, пережившие разрушительное землетрясение в Италии.
25 августа в центре страны произошло землетрясение магнитудой 6,0. Землетрясение привело к значительным разрушениям небольших горных городов. В результате катастрофы погибли, по последним данным, 294 человека, более 400 пострадали, крова лишились более 2 тысяч человек.