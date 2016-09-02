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ФК ЦСКА проведет первый матч на новом стадионе против "Торпедо" 4 сентября

Спорт
2 сентября, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Товарищеский матч, который по техническим причинам пройдет без зрителей, начнется в 17:00 мск
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА проведет первый матч на новом стадионе 4 сентября против московского "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Товарищеский матч начнется в 17:00 мск. По техническим причинам матч пройдет без зрителей.

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тысяч зрителей. Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году. Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса была возведена 38-этажная офисная башня в форме футбольного кубка.

Как ранее сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер, стоимость строительства стадиона составила 350 млн долларов. Первый официальный матч на новой арене ЦСКА проведет 10 сентября против грозненского "Терека".

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