ФК ЦСКА проведет первый матч на новом стадионе против "Торпедо" 4 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА проведет первый матч на новом стадионе 4 сентября против московского "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Товарищеский матч начнется в 17:00 мск. По техническим причинам матч пройдет без зрителей.

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тысяч зрителей. Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году. Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса была возведена 38-этажная офисная башня в форме футбольного кубка.

Как ранее сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер, стоимость строительства стадиона составила 350 млн долларов. Первый официальный матч на новой арене ЦСКА проведет 10 сентября против грозненского "Терека".