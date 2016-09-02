Гендиректор: Рахимов будет руководить ФК "Терек" в игре с ЦСКА, если позволит здоровье

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Состояние здоровья главного тренера "Терека" Рашида Рахимова улучшилось, он может руководить командой в матче чемпионата России по футболу с ЦСКА.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

"Терек" сыграет с ЦСКА 10 сентября в гостях. Ранее Рахимов из-за болезни пропустил матчи 4-го и 5-го туров чемпионата России против "Уфы" (3:1) и "Ростова" (2:1) соответственно. В этих встречах командой руководил Игорь Ледяхов.

"Рахимов - главный тренер, и он будет руководить командой, если здоровье его не подведет, от чего никто не застрахован. А так он приступает к работе с командой, - отметил Айдамиров. - Ему назначили лечение, хотя диагноз еще не поставили. Прописали, скорее всего, иммуноповышающие средства, и надеюсь, что все будет хорошо, и он будет приносить пользу команде".

Грозненцы занимают третье место в турнирной таблице, в пяти матчах набрав 10 очков.