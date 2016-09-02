"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе "Автомобилиста" заброшенными шайбами отметились Александр Торченюк (2-я и 26-я минуты) и Артем Гареев (15). У "Салавата Юлаева" отличились Михаил Воробьев (8), Теему Хартикайнен (23) и Игорь Григоренко (28).
В серии послематчевых бросков сильнее оказались хоккеисты из Екатеринбурга - 2:1. В составе победителей буллиты реализовали Дмитрий Моня и Томми Кивисте. У проигравших отличился Кирилл Капризов.
В Восточной конференции "Автомобилист" после 6 игр с 12 очками вышел в единоличные лидеры, "Салават Юлаев" после 5 игр занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 7 очков.
В следующем матче "Автомобилист" 5 сентября дома сыграет с ханты-мансийской "Югрой", "Салават Юлаев" 6 сентября также на своем льду примет рижское "Динамо".