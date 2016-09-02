"Матч ТВ" ведет переговоры о возможном показе Кубка Стэнли в 2017 году

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Телеканал "Матч ТВ" ведет переговоры о возможном показе матчей Кубка Стэнли сезона-2016/17. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

"Матч ТВ" показывал матчи Кубка Стэнли весной нынешнего года. Права на показ трансляций матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2016/17 на территории Российской Федерации принадлежат телеканалу "Евроспорт".

"Мы ведем переговоры о возможном показе плей-офф НХЛ весной 2017 года, но о каких-либо договоренностях говорить пока рано", - сообщили в пресс-службе.

Холдинг "Газпром-Медиа", в который входит "Матч ТВ", попал в американский санкционный список, о чем сообщило министерство финансов США. Это означает, что американские граждане и компании США не имеют права вести дела с компаниями из этого списка, в том числе финансировать и кредитовать их.