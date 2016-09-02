МПК отказал 34 паралимпийцам РФ в ускоренном рассмотрении иска в CAS

Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд на старте регулярного чемпионата КХЛСпорт 2 сентября, 23:47
Китай должен перестать "играть мускулами" и придерживаться международного права - ОбамаМеждународная панорама 2 сентября, 23:39
Новый фильм Тома Форда показали на 73-м Венецианском кинофестивалеКультура 2 сентября, 22:54
Американский актер Джон Полито скончался в возрасте 65 летКультура 2 сентября, 22:43
Сергей Менделевич покинул пост директора школы №57Общество 2 сентября, 22:31
Клинтон не помнит, когда ее обучали работе с секретной информациейМеждународная панорама 2 сентября, 22:30
Каримов почти неделю провел в состоянии комы 3-й степениМеждународная панорама 2 сентября, 21:58
МПК отказал 34 паралимпийцам РФ в ускоренном рассмотрении иска в CASСпорт 2 сентября, 21:55
Utair обещает выполнить обязательства перед пассажирами отмененного рейса в СамаркандЭкономика и бизнес 2 сентября, 21:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал 34 российским спортсменам в ускоренной процедуре рассмотрения иска на решение о недопуске к Играм-2016 в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщил спортивный агент Андрей Митьков.
"МПК отказал. Это все, никто из российских паралимпйицев в Рио не выступит, ушла последняя возможность", - сказал он.
Ранее спортивный юрист, представляющий интересы россиян, Артем Пацев рассказал ТАСС, что иски 34 российских паралимпийцев поступили в КАС 1 сентября. При согласии МПК на ускоренную процедуру дело могло быть рассмотрено до старта Игр в Бразилии (7 сентября). При стандартной процедуре дело не будет рассмотрено раньше окончания Паралимпиады (21 сентября).
"МПК отказал. Это все, никто из российских паралимпйицев в Рио не выступит, ушла последняя возможность, - сказал он. - Они ссылаются на то, что права МПК не могу быть соблюдены в полной мере. Они имели право отказать и воспользовались этим правом - отказали по регламенту, по тем законам, которые у них прописаны".
МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде.
В четверг МПК объявил, что более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх.