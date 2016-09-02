МПК отказал 34 паралимпийцам РФ в ускоренном рассмотрении иска в CAS

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал 34 российским спортсменам в ускоренной процедуре рассмотрения иска на решение о недопуске к Играм-2016 в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщил спортивный агент Андрей Митьков.

"МПК отказал. Это все, никто из российских паралимпйицев в Рио не выступит, ушла последняя возможность", - сказал он.

Ранее спортивный юрист, представляющий интересы россиян, Артем Пацев рассказал ТАСС, что иски 34 российских паралимпийцев поступили в КАС 1 сентября. При согласии МПК на ускоренную процедуру дело могло быть рассмотрено до старта Игр в Бразилии (7 сентября). При стандартной процедуре дело не будет рассмотрено раньше окончания Паралимпиады (21 сентября).

"МПК отказал. Это все, никто из российских паралимпйицев в Рио не выступит, ушла последняя возможность, - сказал он. - Они ссылаются на то, что права МПК не могу быть соблюдены в полной мере. Они имели право отказать и воспользовались этим правом - отказали по регламенту, по тем законам, которые у них прописаны".

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде.

В четверг МПК объявил, что более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх.