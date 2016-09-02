Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Подшендялов (6-я минута), Александр Рыбаков (12), Ансель Галимов (19) и Алексей Цветков (40). У проигравших отличился Константин Окулов (36). "Динамо" еще не проигрывало в нынешнем сезоне КХЛ, одержав пять побед подряд на старте чемпионата.

В Западной конференции "Динамо" после 5 игр лидирует с 14 очками, "Сибирь" в Восточной конференции идет седьмой, набрав 6 очков.

В следующем матче "Динамо" 4 сентября дома сыграет с омским "Авангардом", "Сибирь" 5 сентября на выезде проведет матч против ярославского "Локомотива".

Настрой на тяжелую игру

Хоккеисты "Динамо" были настроены на вязкую и тяжелую игру в матче с "Сибирью". Такое мнение журналистам высказал нападающий бело-голубых Ансель Галимов.

"Спасибо Ереме (вратарь Александр Еременко. - Прим. ТАСС), "потащил" нас сегодня, - сказал Галимов. - Соперник создавал много моментов. Были настроены на трудную, вязкую, тяжелую игру. Получилось первыми забить, а там надо было просто дотерпеть".

По словам Галимова, в момент своего гола он оказался в нужном месте. "Там была шикарная передача. Этот матч уже мы отыграли и будем настраиваться на следующий - с "Авангардом". Относительно эйфории, то я не знаю этого слова, а по поводу наших успехов, то это все к тренерам по физподготовке", - отметил он.

"Динамо" переиграло в движении и борьбе

Хоккеисты московского "Динамо" полностью переиграли "Сибирь" в движении и борьбе. Такое мнение журналистам высказал главный тренер новосибирской команды Андрей Скабелка.

"Нас полностью переиграли в движении, желании, борьбе. Отсюда и такой результат, - сказал Скабелка. - Мы проиграли везде, среднюю зону, свою зону, зону атаки".

Четвертый матч за "Сибирь" провел вратарь Алексей Красиков, заменивший дисквалифицированного с прошлого сезона Александра Салака. "Парень он молодой, о стабильности пока рано говорить, но он сражался", - отметил он.

Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин не опасается за настрой своей команды. "Опасения всегда есть, но ребята сами все прекрасно понимают. За настрой не опасаюсь, хотя ошибки всегда есть, ребята - не железные", - отметил он.

Много технического брака

Игроки клуба "Сибирь" допустили очень много технического брака в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо". Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский.

"Сегодня явно очень слабо сыграли, все ребята это понимают, - сказал Фастовский. - В действиях команды было очень много технического брака. С таким количеством ошибок невозможно играть с такой серьезной командой. Тут все наложилось - и разница во времени, и неожиданный перерыв в 5 дней, из-за которого у нас получился рваный ритм календаря в начале чемпионата".

Генеральный менеджер "Сибири" отметил, что не склонен сваливать причины поражения клуба на разницу во времени и календарь регулярного чемпионата. "Я не склонен все на это сваливать. Ребята должны понимать ответственность, с которой они выходят на матчи Континентальной хоккейной лиги, так как это основное. Будем работать, ведь другой команды у нас нет и не будет", - сказал он.

Также Фастовский заявил, что на сегодняшний день финский новичок "Сибири" Ээро Эло играет слабее, чем другой новобранец из Финляндии Йоонас Кемппайнен. Также он заявил, что клуб не жалеет о решении расстаться с рядом игроков в межсезонье.

"Пока рано делать глобальные выводы о новичках, но на сегодняшний день Кемппайнен пока неплохо играет, Эло слабее. Ребята имеют явный потенциал, на который мы рассчитываем. Мы приняли это решение (расстаться с рядом игроков в межсезонье) и о нем не жалеем. На данный момент у нас новая команда, сейчас все непросто", - сказал генеральный менеджер "Сибири".

Назначение на пост главного арбитра КХЛ

Фастовский сообщил, что положительно оценивает решение Совета директоров КХЛ о назначении Алексея Анисимова на пост главного арбитра лиги. "Анисимов - человек профессиональный, достаточно грамотный. У него хорошее и интересное будущее на этой должности и вообще в развитии судейства. Я положительно оцениваю его назначение", - заявил он.

Также генеральный менеджер "Сибири" отметил, что у клуба остались некоторые финансовые проблемы. "Пока от них (от финансовых проблем) не избавились, кое-какие проблемы все еще есть", - сказал Фастовский.

Следующий матч "Динамо" проведет в воскресенье с "Авангардом", а "Сибирь" - 5 сентября с "Локомотивом" в Ярославле.