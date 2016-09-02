"Спартак" обыграл "Медвешчак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над загребским "Медвешчаком" со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственную шайбу на 50-й минуте забросил Лукаш Радил.

В Западной конференции "Спартак" после трех игр с 6 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице, "Медвешчак" после пяти матчей идет шестым, набрав 8 очков.

В следующем матче "Спартак" 4 сентября на выезде сыграет с братиславским "Слованом", "Медвешчак" 6 сентября также в гостях проведет матч против нижнекамского "Нефтехимика".