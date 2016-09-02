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Михаил Терентьев заявил, что может покинуть пост в Совете спортсменов МПК

Спорт
2 сентября, 23:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Ранее спортивный агент Андрей Митьков рассказал ТАСС, что МПК отказал 34 российским спортсменам в ускоренной процедуре рассмотрения иска на решение о недопуске к Играм-2016 в CAS
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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Депутат Госдумы РФ, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев может покинуть свой пост в этой организации, так как не смог защитить российских паралимпийцев, которые были отстранены от Паралимпиады 2016 года. Об этом Терентьев заявил ТАСС.

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Ранее спортивный агент Андрей Митьков рассказал ТАСС, что МПК отказал 34 российским спортсменам в ускоренной процедуре рассмотрения иска на решение о недопуске к Играм-2016 в Спортивном арбитражном суде (CAS). При согласии МПК на ускоренную процедуру дело могло быть рассмотрено до старта Игр в Бразилии (7 сентября). При стандартной процедуре дело не будет рассмотрено раньше окончания Паралимпиады (21 сентября). Таким образом, россияне не смогут выступить на Играх в Рио-де-Жанейро.

"Я вхожу в Совет спортсменов Международного паралимпийского комитета, очень расстроен тем, что не смог защитить нашу команду и сделать так, чтобы сборная смогла участвовать. Надо подумать, стоит ли вообще в этом совете находиться", - сказал Терентьев.

"Хотя здесь двоякое ощущение, с одной стороны не смог защитить, с другой - нужно двигаться дальше. Поскольку членство ПКР приостановлено, но не приостановлены полномочия всех, кто входит в различные совещательные органы МПК, обязательно надо использовать все свои возможности и небольшое влияние. Нужно сделать так, чтобы членство комитета было восстановлено как можно быстрее", - добавил он.

Шокирующее решение

"Меня шокировало это решение, надо еще раз все переварить, пожелать спортсменам мужества в ситуации, когда от твоей работы над техникой и функциональным состоянием не зависит результат участия, нужно двигаться дальше. Последняя возможность исчезла, потому что МПК сослался на объективные обстоятельства и не стал соблюдать свой основополагающий принцип, который говорит о том, что МПК призван создавать всевозможные условия для того, чтобы паралимпийцы могли себя реализовать, - сказал Терентьев.

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Собеседник ТАСС отметил, что защита прав паралимпийцев продолжится. "Мы сейчас говорим об участии в Паралимпийских играх в Рио, но если забегать дальше, то, конечно, защита чести и достоинства наших спортсменов будет продолжена, эта работа идет, в арбитраже будет рассмотрено дело, но уже после Игр", - сообщил Терентьев.

Собеседник считает, что управляющий совет МПК должен уйти в отставку, если будет доказана несправедливость решения организации отстранить российских спортсменов от Паралимпиады 2016 года. "Мне кажется, что управляющий совет МПК должен будет уйти в отставку, если мы сможем доказать несправедливость принятого решения", - отметил депутат.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде.

В четверг МПК объявил, что более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх.

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Допинг Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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