Михаил Терентьев заявил, что может покинуть пост в Совете спортсменов МПК

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Депутат Госдумы РФ, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев может покинуть свой пост в этой организации, так как не смог защитить российских паралимпийцев, которые были отстранены от Паралимпиады 2016 года. Об этом Терентьев заявил ТАСС.

Ранее спортивный агент Андрей Митьков рассказал ТАСС, что МПК отказал 34 российским спортсменам в ускоренной процедуре рассмотрения иска на решение о недопуске к Играм-2016 в Спортивном арбитражном суде (CAS). При согласии МПК на ускоренную процедуру дело могло быть рассмотрено до старта Игр в Бразилии (7 сентября). При стандартной процедуре дело не будет рассмотрено раньше окончания Паралимпиады (21 сентября). Таким образом, россияне не смогут выступить на Играх в Рио-де-Жанейро.

"Я вхожу в Совет спортсменов Международного паралимпийского комитета, очень расстроен тем, что не смог защитить нашу команду и сделать так, чтобы сборная смогла участвовать. Надо подумать, стоит ли вообще в этом совете находиться", - сказал Терентьев.

"Хотя здесь двоякое ощущение, с одной стороны не смог защитить, с другой - нужно двигаться дальше. Поскольку членство ПКР приостановлено, но не приостановлены полномочия всех, кто входит в различные совещательные органы МПК, обязательно надо использовать все свои возможности и небольшое влияние. Нужно сделать так, чтобы членство комитета было восстановлено как можно быстрее", - добавил он.

Шокирующее решение

"Меня шокировало это решение, надо еще раз все переварить, пожелать спортсменам мужества в ситуации, когда от твоей работы над техникой и функциональным состоянием не зависит результат участия, нужно двигаться дальше. Последняя возможность исчезла, потому что МПК сослался на объективные обстоятельства и не стал соблюдать свой основополагающий принцип, который говорит о том, что МПК призван создавать всевозможные условия для того, чтобы паралимпийцы могли себя реализовать, - сказал Терентьев.

Собеседник ТАСС отметил, что защита прав паралимпийцев продолжится. "Мы сейчас говорим об участии в Паралимпийских играх в Рио, но если забегать дальше, то, конечно, защита чести и достоинства наших спортсменов будет продолжена, эта работа идет, в арбитраже будет рассмотрено дело, но уже после Игр", - сообщил Терентьев.

Собеседник считает, что управляющий совет МПК должен уйти в отставку, если будет доказана несправедливость решения организации отстранить российских спортсменов от Паралимпиады 2016 года. "Мне кажется, что управляющий совет МПК должен будет уйти в отставку, если мы сможем доказать несправедливость принятого решения", - отметил депутат.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде.

В четверг МПК объявил, что более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх.