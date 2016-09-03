Россиянин Михаил Южный не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США по теннису

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Михаил Южный не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Во время первого сета матча второго круга против первой "ракетки" мира серба Новака Джоковича при счете 2:4 Южный отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.