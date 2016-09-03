Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Второй сезон чемпионата ЖХЛ стартует в субботу матчами в трех городах

Спорт
3 сентября, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Фаворитами предстоящего сезона ЖХЛ являются "Торнадо" и "Агидель"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Второй в истории чемпионат Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) стартует в субботу матчами в трех городах.

ЖХЛ первоначально была учреждена Федерацией хоккея России (ФХР) в сентябре 2014 года, однако процесс создания лиги застопорился, поскольку Континентальная хоккейная лига (КХЛ) была не согласна с тем, что ЖХЛ была образована без ее участия. В апреле 2015 года исполком ФХР проголосовал за передачу прав на проведение женского чемпионата КХЛ, а учреждение ЖХЛ уже по инициативе КХЛ состоялось в июне того же года.

В первом сезоне в ЖХЛ участвовали семь команд. Чемпионом стало подмосковное "Торнадо" из Дмитрова, серебро завоевала уфимская "Агидель", бронзу - красноярская "Бирюса". В новом сезоне выступят уже восемь команд - новичком ЖХЛ стало курское "Динамо", которое возглавил известный в прошлом хоккеист сборной Белоруссии Василий Панков.

На старте чемпионата финалисты прошлого сезона, "Торнадо" и "Агидель", встретятся между собой в Дмитрове. Игры также пройдут в Екатеринбурге, где сборная команда Свердловской области сыграет с питерским "Динамо", Ухте ("Арктик-Университет" примет нижегородский СКИФ) и Красноярске, где с местной "Бирюсой" сыграет новичок лиги. Команды проведут шестикруговой турнир с сентября по март, по итогам которого определятся призеры турнира.

Фаворитами предстоящего сезона ЖХЛ являются "Торнадо" и "Агидель". Подмосковная команда - многократный чемпион России, шесть игроков которой выступали на последнем чемпионате мира. Главный тренер "Торнадо" Алексей Чистяков с нынешнего сезона возглавил и национальную сборную страны.

Соперничать с "Торнадо" за первое место вновь будет, в том числе, и "Агидель", которая усилилась перед сезоном двумя игроками санкт-петербургского "Динамо" и сборной России: вратарем Анной Пруговой и защитником Анной Щукиной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
2
Каримов почти неделю провел в состоянии комы 3-й степени
3
Медведев возглавит делегацию на похоронах Каримова
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
Сенат Калифорнии призвал МОК и FINA лишить олимпийских медалей пловцов ГДР из-за допинга
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Сергей Менделевич покинул пост директора школы №57
Темы дня
Реклама