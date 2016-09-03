Второй сезон чемпионата ЖХЛ стартует в субботу матчами в трех городах

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Второй в истории чемпионат Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) стартует в субботу матчами в трех городах.
ЖХЛ первоначально была учреждена Федерацией хоккея России (ФХР) в сентябре 2014 года, однако процесс создания лиги застопорился, поскольку Континентальная хоккейная лига (КХЛ) была не согласна с тем, что ЖХЛ была образована без ее участия. В апреле 2015 года исполком ФХР проголосовал за передачу прав на проведение женского чемпионата КХЛ, а учреждение ЖХЛ уже по инициативе КХЛ состоялось в июне того же года.
В первом сезоне в ЖХЛ участвовали семь команд. Чемпионом стало подмосковное "Торнадо" из Дмитрова, серебро завоевала уфимская "Агидель", бронзу - красноярская "Бирюса". В новом сезоне выступят уже восемь команд - новичком ЖХЛ стало курское "Динамо", которое возглавил известный в прошлом хоккеист сборной Белоруссии Василий Панков.
На старте чемпионата финалисты прошлого сезона, "Торнадо" и "Агидель", встретятся между собой в Дмитрове. Игры также пройдут в Екатеринбурге, где сборная команда Свердловской области сыграет с питерским "Динамо", Ухте ("Арктик-Университет" примет нижегородский СКИФ) и Красноярске, где с местной "Бирюсой" сыграет новичок лиги. Команды проведут шестикруговой турнир с сентября по март, по итогам которого определятся призеры турнира.
Фаворитами предстоящего сезона ЖХЛ являются "Торнадо" и "Агидель". Подмосковная команда - многократный чемпион России, шесть игроков которой выступали на последнем чемпионате мира. Главный тренер "Торнадо" Алексей Чистяков с нынешнего сезона возглавил и национальную сборную страны.
Соперничать с "Торнадо" за первое место вновь будет, в том числе, и "Агидель", которая усилилась перед сезоном двумя игроками санкт-петербургского "Динамо" и сборной России: вратарем Анной Пруговой и защитником Анной Щукиной.