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Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента РФ стартуют в Москве

Спорт
3 сентября, 1:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
В розыгрыше примут участие более 230 гребцов из девяти стран мира, включая призеров завершившихся Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Шестые по счету соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента Российской Федерации пройдут на Гребном канале в Крылатском.

Первый Кубок президента состоялся в Санкт-Петербурге в мае 2010 года и был приурочен к празднованию 150-летия гребных видов спорта. В нынешнем розыгрыше Кубка примут участие более 230 гребцов из девяти стран мира, включая призеров завершившихся Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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Не выступят в соревнованиях отстраненные Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ Наталья Подольская и Александр Дьяченко. При этом Алексей Коровашков, также пропустивший Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), может принять участие в соревнованиях.

Главный приз - серебряный кубок - получит команда, которая победит в общекомандном зачете.

Официально программа соревнований будет состоять только из олимпийских дистанций, а представители других дисциплин выступят в качестве гостей. Свое мастерство вне зачета покажут гребцы на лодках "Дракон", гребцы-параканоисты (спортсмены с ПОДА), команды кануполо, фристайлисты и юные спортсмены.

Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента РФ" пройдут 3 и 4 сентября на Гребном канале в Крылатском.

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