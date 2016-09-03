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Этап Кубка мира по плаванию на короткой воде пройдет 3-4 сентября в Москве

Спорт
3 сентября, 1:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Россию представят около 150 спортсменов
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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Этап Кубка мира по плаванию на короткой воде состоится в столичном спорткомплексе "Олимпийский" с 3 по 4 сентября.

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Турнир пройдет всего спустя несколько недель после окончания Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и соберет немало медалистов Игр. В их числе венгерская спортсменка Катинка Хоссу, японка Рие Канэто, южноафриканцы Чад ле Кло и Камерон ван дер Бург, австралийцы Митч Ларкин, Эмили Сибом, Мэдлин Гровс, Роберт Харли и многие другие. Согласно предварительной заявке, в московском этапе Кубка мира примут участие спортсмены из 22 стран.

Россию представят около 150 спортсменов. На турнире выступят четырехкратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 Юлия Ефимова и бронзовый призер Игр-2012 Владимир Морозов. Оба спортсмена успешно выступили на двух стартовых этапах Кубка мира, которые проходили в Париже (26-27 августа) и Берлине (30-31 августа).

Морозов, оставшийся без медалей в Рио-де-Жанейро, дважды за прошедшие этапы в Париже и Берлине улучшал мировой рекорд на дистанции 100 м в плавании комплексом на короткой воде. "К этому рекорду я шел три года, не хватало нескольких сотых секунд, - заявил ранее на пресс- конференции россиянин. - Я горжусь этим достижением, оно дает мне уверенность в себе. Конечно, нужно теперь этот результат перевести на длинную воду, на чемпионат мира 2017 года".

В настоящий момент россиянин вместе с Катинкой Хоссу является лидером общего зачета Кубка мира - 2016 по плаванию. Хоссу в Москве планирует выступить на 17 дистанциях.

Торжественное открытие московского этапа Кубка мира состоится в бассейне СК "Олимпийский" 3 сентября в 17:30. Начало предварительных заплывов - в 10:00, финальных - в 18:00.

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