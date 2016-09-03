Хоккеист "Бостон Брюинз" Крейчи не выступит в составе сборной Чехии на Кубке мира

Руссефф отложила переезд из официальной резиденции до следующей неделиМеждународная панорама 3 сентября, 1:48
Военнослужащие ВВО перевезли из отрезанной наводнением Кроуновки свыше 350 человекПроисшествия 3 сентября, 0:57
Акции и митинги в память о жертвах терактов пройдут в МосквеОбщество 3 сентября, 0:56
В Сочи открывается конкурс "Новая волна 2016"Культура 3 сентября, 0:39
Лидеры трех стран выступят на пленарном заседании ВЭФ-2016Экономика и бизнес 3 сентября, 0:30
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревностиПроисшествия 3 сентября, 0:09
Путин продолжит серию международных контактов во Владивостоке и ХанчжоуПолитика 3 сентября, 0:07
Михаил Терентьев заявил, что может покинуть пост в Совете спортсменов МПКСпорт 2 сентября, 23:52
Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд на старте регулярного чемпионата КХЛСпорт 2 сентября, 23:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной Чехии по хоккею Давид Крейчи не выступит на Кубке мира в Торонто из-за восстановления после операции. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
25 апреля форвард клуба НХЛ "Бостон Брюинз" перенес операцию на левом бедре, ожидается, что его восстановление займет пять месяцев, хотя 15 августа хоккеист провел первое занятие на льду.
Отмечается, что генеральный менеджер чешской сборной Мартин Ручински не позднее 4 сентября назовет игрока, который заменит 30-летнего Крейчи в составе команды.
Крейчи выступает в составе "Бостона" с 2006 года. За 10 сезонов в НХЛ он провел 623 матча в регулярных чемпионатах, набрав 472 (134 гола + 338 передач) очка. В плей-офф чех сыграл 93 встречи и набрал 77 (29+48) очков. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Стэнли в 2009 году. В составе сборной Чехии Крейчи завоевал бронзовую награду чемпионата мира 2012 года, а в 2013-м был признан лучшим хоккеистом Чехии.
Кубок мира по хоккею пройдет с 17 сентября по 1 октября в канадском Торонто. В турнире примут участие сборные России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки (из игроков США и Канады не старше 23 лет), а также сборная Европы из хоккеистов Германии, Швейцарии, Словакии, Австрии, Норвегии и других стран, не представленных отдельными командами.