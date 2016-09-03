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Хоккеист "Бостон Брюинз" Крейчи не выступит в составе сборной Чехии на Кубке мира

Спорт
3 сентября, 1:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, сентября. /ТАСС
Хоккеист 25 апреля перенес операцию на левом бедре, ожидается, что восстановление займет пять месяцев
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ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной Чехии по хоккею Давид Крейчи не выступит на Кубке мира в Торонто из-за восстановления после операции. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

25 апреля форвард клуба НХЛ "Бостон Брюинз" перенес операцию на левом бедре, ожидается, что его восстановление займет пять месяцев, хотя 15 августа хоккеист провел первое занятие на льду.

Отмечается, что генеральный менеджер чешской сборной Мартин Ручински не позднее 4 сентября назовет игрока, который заменит 30-летнего Крейчи в составе команды.

Крейчи выступает в составе "Бостона" с 2006 года. За 10 сезонов в НХЛ он провел 623 матча в регулярных чемпионатах, набрав 472 (134 гола + 338 передач) очка. В плей-офф чех сыграл 93 встречи и набрал 77 (29+48) очков. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Стэнли в 2009 году. В составе сборной Чехии Крейчи завоевал бронзовую награду чемпионата мира 2012 года, а в 2013-м был признан лучшим хоккеистом Чехии.

Кубок мира по хоккею пройдет с 17 сентября по 1 октября в канадском Торонто. В турнире примут участие сборные России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки (из игроков США и Канады не старше 23 лет), а также сборная Европы из хоккеистов Германии, Швейцарии, Словакии, Австрии, Норвегии и других стран, не представленных отдельными командами.

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