Сборная США по футболу разгромила команду Сент-Винсента и Гренадин в отборе к ЧМ-2018

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ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная США по футболу разгромила команду Сент-Винсента и Гренадин со счетом 6:0 в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF).
Голы забили Бобби Вуд (28-я минута), Мэтт Беслер (32), Жози Алтидор (43, с пенальти), Кристиан Пулишич (71, 90) и Саша Клештан (78).
Американцы возглавили свою группу, набрав 10 очков в 5 матчах.
В следующий раунд выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Шесть оставшихся в розыгрыше команд проведут двухкруговой турнир с ноября 2016 года по октябрь 2017-го. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда - по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.
Отборочный цикл чемпионата мира определит 31 участника финального турнира, еще одну путевку уже получила Россия как страна-организатор. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.