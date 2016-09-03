Роман Ротенберг: вопрос посещения Кубка мира по хоккею зависит от решения МИД Канады

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вопрос посещения Романом Ротенбергом Кубка мира по хоккею в Торонто зависит от решения канадского МИД, с которым ведется соответствующая работа. Об этом ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке рассказал сам Ротенберг, являющийся первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) и заместителем председателя правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В июле 2015 года Вашингтон расширил список физических и юридических лиц, в отношении которых действуют односторонние экономические санкции, введенные ранее на основании четырех исполнительных указов президента США в связи с событиями на Украине. В список вошел и Роман Ротенберг.
"Полечу или не полечу (на Кубок мира) зависит в первую очередь от канадского МИДа, - сказал Ротенберг. - На сегодняшний день ведется работа, чтобы все эти решения мне формализовали".
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На предварительном этапе турнира сборная России сыграет в группе В с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки.
Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.