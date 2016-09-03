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Сборная Коста-Рики по футболу победила команду Гаити в матче отборочного турнира ЧМ-2018

Спорт
3 сентября, 6:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, сентября. /ТАСС
Единственный гол в матче на 73-й минуте забил полузащитник Рэндалл Асофейфа
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ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Гаити в гостевом матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Единственный гол в матче на 73-й минуте забил полузащитник Рэндалл Асофейфа. Победа позволила костариканцам возглавить группу В, набрав 13 очков после пяти туров. В другой игре группы встречаются команды Панамы и Ямайки.

В завершившемся матче группы А канадцы в гостях уступили сборной Гондураса (1:2). Кроме того, в группе С команда США разгромила сборную Сент-Винсента и Гренадин (6:0), а команды Гватемалы и Тринидада и Тобаго сыграли вничью (2:2), что позволило тринидадцам возглавить группу, набрав 11 очков. У американцев 10 набранных очков в пяти матчах, у Гватемалы - 7, у сборной Сент-Винсента и Гренадин - 0. Остальные игры 5-го тура отборочного турнира зоны КОНКАКАФ завершатся позднее.

В следующий раунд выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а затем эти шесть команд проведут двухкруговой турнир с ноября 2016 года по октябрь 2017-го. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда - по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.

Отборочный цикл чемпионата мира определит 31 участника финального турнира, еще одну путевку уже получила Россия как страна-организатор. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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