Немка Кербер вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

Хочешь получить преимущество - вкладывай деньги: Владимир Путин о будущем Дальнего ВостокаЭкономика и бизнес 3 сентября, 7:42
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном спореМеждународная панорама 3 сентября, 7:03
Путин: необходимо сформировать группу по разработке проекта энергетического суперкольцаЭкономика и бизнес 3 сентября, 6:33
Путин призвал строить интеграционные экономические объединения без политического диктатаЭкономика и бизнес 3 сентября, 6:19
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариумаОбщество 3 сентября, 6:10
Небольшой дождь и теплая погода ожидают москвичей в субботу и воскресеньеМосква 3 сентября, 6:01
Мантуров: "пакет Яровой" может дать импульс развитию промышленности РФЭкономика и бизнес 3 сентября, 5:35
Китайские законодатели ратифицировали Парижское соглашение по климатуОбщество 3 сентября, 5:24
РЖД допускают возможность появления в РФ частных железных дорогЭкономика и бизнес 3 сентября, 5:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Вторая "ракетка" мира немка Ангелик Кербер вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
В третьем круге Кербер победила американскую теннисистку Кэтрин Беллис, которой в апреле исполнилось 17 лет, со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 58 минут. Для Кербер этот победный матч стал 50-м в сезоне.
В 1/8 финала Кербер встретится с представительницей Чехии Петрой Квитовой, имеющей 14-й номер "посева" на турнире.
Открытый чемпионат США завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.