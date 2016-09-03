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Немка Кербер вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

Спорт
3 сентября, 6:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, сентября. /ТАСС
В третьем круге Кербер победила американскую теннисистку Кэтрин Беллис со счетом 6:1, 6:1
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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Вторая "ракетка" мира немка Ангелик Кербер вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

В третьем круге Кербер победила американскую теннисистку Кэтрин Беллис, которой в апреле исполнилось 17 лет, со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 58 минут. Для Кербер этот победный матч стал 50-м в сезоне.

В 1/8 финала Кербер встретится с представительницей Чехии Петрой Квитовой, имеющей 14-й номер "посева" на турнире.

Открытый чемпионат США завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.

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