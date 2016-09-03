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Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье

Спорт
3 сентября, 7:26 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Зрителями благотворительного матча стали 3,5 тыс. человек
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Почти 700 тыс. рублей выручки, которую собрали от продажи билетов на гала-матч звезд хоккея, прошедшего в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), направлено в фонд помощи пострадавшим от паводков в Приморском крае, сообщила пресс-служба администрации региона.

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"По инициативе хоккейного клуба "Адмирал", поддержанной губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, вся выручка от продажи билетов на гала-матч, почти 700 тыс. рублей, перечислена в фонд помощи пострадавшим от тайфуна "Лайонрок", обрушившегося на регион", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зрителями благотворительного матча стали 3,5 тыс. человек. На лед концертно-спортивного комплекса "Фетисов Арена" во Владивостоке 2 сентября вышли легенды отечественного хоккея, тренеры ХК "Адмирал" и бизнесмены.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.

В зоне подтопления остаются 13 районов. Отрезаны от транспортного сообщения два крупных райцентра, в каждом из которых проживают по 40 тысяч человек. Всего таких населенных пунктов 17, а еще с 19 отсутствует связь, в 51 населенном пункте нет электроснабжения. Эвакуировано 640 человек, более 400 находятся в пунктах временного размещения.

Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей, регион получит 1 млрд рублей.

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