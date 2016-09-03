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Двукратная чемпионка ОИ по гребле на байдарках Середина скончалась на 87-м году жизни

Спорт
3 сентября, 7:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Середина также является двукратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы
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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Антонина Середина скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).

"На 87-м году жизни скончалась выдающаяся советская спортсменка, тренер, человек-легенда Антонина Александровна Середина. Ее энергия, энтузиазм, жизнелюбие, работоспособность удивляли всех. С именем Серединой связана целая эпоха в гребле на байдарках и каноэ. Олимпизм был в ее крови. Мы выражаем соболезнования родным, близким и друзьям покойной. Все гребцы России скорбят вместе с вами. Память об этом великом человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Середина - уроженка деревни Ловцово Калининской области (ныне - Тверская обл.). Она дважды завоевывала золото Олимпиады 1960 года в Риме (байдарка-одиночка и двойки), а на Играх-1968 в Мехико взяла бронзу в двойках. Также Середина является двукратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. В ее активе 15 титулов чемпионки СССР, звание заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры РСФСР и кандидата педагогических наук.

Середина работала старшим тренером женской сборной команды СССР, готовя национальную команду к Олимпийским Играм 1972, 1976, 1980, 1984 и 1988 годов. Среди ее учеников четыре чемпионки Игр: Юлия Рябчинская, Екатерина Курышко, Нина Гопова (Трофимова), Галина Крефт. Спортсменка была награждена правительственными наградами: орден Ленина, орден "Дружбы народов", два ордена "Знак почета", орден "Дружбы", орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

О месте прощания с легендарной спортсменкой будет сообщено позднее.

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