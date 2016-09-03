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Сборные Мексики, Тринидада и Тобаго, Коста-Рики и Панамы вышли в 5-й раунд отбора ЧМ-2018

Спорт
3 сентября, 7:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, сентября. /ТАСС
На оставшиеся две путевки претендуют команды Гондураса (7 очков) и Канады (4) в группе А, а также сборные США (10) и Гватемалы (7) в группе С
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ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу со счетом 3:1 обыграла команду Сальвадора в заключительном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

У победителей голы забили Эктор Морено (52-я минута), Анхель Сепулведа (58) и Рауль Хименес (73, с пенальти). В составе Сальвадора мяч забил Александр Ларин Эрнандес (24, с пенальти).

Перед заключительным туром 4-го квалификационного раунда отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ определились четыре из шести сборных, гарантировавших себе участие в следующем раунде: Мексика, Тринидад и Тобаго, Коста-Рика и Панама. На оставшиеся две путевки претендуют команды Гондураса (7 очков) и Канады (4) в группе А, а также сборные США (10) и Гватемалы (7) в группе С. В последнем туре 4-го раунда канадцы сыграют дома с командой Сальвадора, а мексиканцы примут сборную Гондураса. В группе С американцы на своем поле встретятся с командой Тринидада и Тобаго, а в Гватемалу приедут футболисты Сент-Винсента и Гренадин.

В 5-й раунд выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Шесть оставшихся в розыгрыше команд проведут двухкруговой турнир с ноября 2016 года по октябрь 2017-го. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда - по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.

Отборочный цикл чемпионата мира определит 31 участника финального турнира, еще одну путевку уже получила Россия как страна-организатор. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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