Хоккеист "Куньлуня" Виталий Зотов перешел в "Югру"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сентября. /ТАСС/. Ханты-манскийский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Югра" подписал контракт с защитником пекинской команды "Куньлунь Ред Стар" Виталием Зотовым. Об этом сообщает пресс-служба "Югры".

Отмечается, что ханты-мансийцы получили 24-летнего Зотова в обмен на денежную компенсацию, размер которой не уточняется. Также не сообщается длительность соглашения между хоккеистом и клубом.

Прошлый сезон защитник провел в составе воронежского клуба "Буран", выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), за который сыграл 29 матчей и набрал 6 очков. В КХЛ Зотов в разные годы играл за новокузнецкий "Металлург" и ярославский "Локомотив". В "Куньлунь" хоккеист перешел летом текущего года, за китайскую команду защитник не провел ни одного матча.