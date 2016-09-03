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Глава ВТБ Костин: России необходимо на новом уровне наладить диалог с WADA

Спорт
3 сентября, 9:48 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК корр. ТАСС, Андрей Карташов
"Другого пути у нас нет. Надо возвращаться в систему", - заявил Андрей Костин
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Глава банка ВТБ Андрей Костин

Глава банка ВТБ Андрей Костин

© Владимир Смирнов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. России необходимо вывести на новый уровень диалог со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

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В феврале Костин заявил, что ВТБ рассматривает возможность подачи иска к WADA из-за обвинений в причастности банка к допинговому скандалу. Ранее он отмечал, что иски могут быть предъявлены к членам комиссии WADA, которая рекомендовала провести проверку вхождения банка в спонсорский пул Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Позже банк приостановил процедуру подачи иска, чтобы не обострять ситуацию с вопросом допуска российских атлетов к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

"Путь один - нужно на новом уровне налаживать диалог с WADA. Я такой человек, который считает, что если не война, то нужно разговаривать. Другого пути у нас нет. Надо возвращаться в систему", - заявил Костин.

14 января была опубликована вторая часть отчета независимой комиссии WADA, в которой говорится о случаях употребления допинга и коррупции в легкой атлетике. В отчете отмечается, что процесс вхождения ВТБ в спонсорский пул IAAF требует расследования. Банк ВТБ являлся официальным партнером IAAF с 2007 года, в 2013-м заключил новое соглашение на два года. В декабре 2015 года Костин заявил, что банк не будет продлевать контракт с IAAF.

Также в отчете независимой комиссии WADA говорится, что сын бывшего главы IAAF Ламина Диака - Папа Массата Диак - сумел договориться о спонсорском соглашении с ВТБ на 25 млн долларов. В отчете говорится, что в 2012 году в Москве состоялась встреча с участием трех представителей IAAF, включая Папу Массата Диака и бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, на которой обсуждалась проблема с телеправами на чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года, стоимость которых оценивалась в $6 млн. Агентство AP позднее сообщило, что стоимость прав была увеличена с $6 млн до $25 млн - "после договоренности Папы Массата Диака с ведущим российским банком".

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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Костин, Андрей Леонидович
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Допинг Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
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