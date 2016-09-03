Титов: ВТБ не откажется от финансирования ФК "Динамо", но оно будет минимальным

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Банк ВТБ не откажется от финансирования московского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Динамо", но оно будет минимальным. Об этом ТАСС заявил первый зампред банка ВТБ, член совета директоров столичного клуба Василий Титов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Наши планы остаются в силе - мы намерены передать акции, принадлежащие ВТБ, центральному совету "Динамо". От финансирования клуба мы не откажемся, но сохраним минимальный объем и сконцентрируемся на строительстве "ВТБ Арена парк", - сказал Титов. - Акции будут переданы до конца этого года".

"Динамо" по итогам прошлого сезона впервые в истории покинуло высший дивизион чемпионата страны. В нынешнем сезоне клуб выступает в ФНЛ, занимая первое место в турнирной таблице после 10 туров.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.