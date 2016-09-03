Немецкий футбольный союз поддержит словенца Чеферина на выборах президента УЕФА

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Немецкий футбольный союз (DFB) поддержит словенца Александера Чеферина на выборах президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает агентство Associated Press.

Чеферин является президентом Футбольного союза Словении. Ранее о намерении поддержать словенца заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, а также Федерация футбола Франции (FFF).

Выборы нового президента УЕФА пройдут 14 сентября в Афинах. Также кандидатами на пост главы организации являются глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг и президент Королевской футбольной федерации Испании Анхель Мария Вильяр. Тогда же будет официально объявлено об уходе с поста президента УЕФА француза Мишеля Платини, который руководил организацией с 2007 года.

В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован. Затем дисквалификация Платини была сокращена до шести лет. Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Она была частично удовлетворена: штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.