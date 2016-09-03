Луческу: "Зенит" хотел купить футболиста "Бока Хуниорс" Бентанкура на замену Витселю

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РИМ, 3 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургкий футбольный клуб "Зенит" хотел приобрести полузащитника "Бока Хуниорс" Родриго Бентанкура на замену Акселю Витселю. Об этом сообщил главный тренер петребужцев Мирча Луческу, которого цитирует Tuttosport.
В четверг генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов сообщил ТАСС, что клуб заблокировал трансфер Витселя в туринский "Ювентус", так как не смог договориться с футболистом, который должен был заменить бельгийца. У туринцев есть опция первого права выкупа Бентанкура у "Бока Хуниорс".
"Мы хотели привезти его в Россию, но у нас не получилось", - сообщил Луческу.
Румынский специалист также отметил, что не чувствует себя виноватым за срыв трансфера Витселя. "Это не так, что я был единственным, кто заблокировал переход Витселя в "Ювентус". Все обвиняют в этом меня и это заставляет меня чувствовать себя плохо. Тренеры лишь предлагают, а не заключают сделки на трансферном рынке", - сказал Луческу.