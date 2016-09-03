ФИФА: Санкт-Петербург примет матчи Кубка конфедераций 2017 года, никаких рисков нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Антон Хлыщенко/. Никаких сомнений в том, что Санкт-Петербург примет матчи Кубка конфедераций 2017 года, больше не осталось; Международная федерация футбола (ФИФА) в субботу же будет проинформирована, что ситуация со стройкой стадиона нормализовалась. Об этом заявил журналистам представитель ФИФА Чарльз Ботта.

"Еще два дня назад стройка вызывала у меня беспокойство, а после сегодняшнего визита я спокоен и усну спокойно, - сказал он. - После обеда я отправлю генсекретарю ФИФА отчет о том, что никаких рисков того, что Санкт-Петербург не примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, нет. Сейчас стройка организована, есть структура, я это вижу. Только не переоценивайте это, потому что остается еще большой объем работы".