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ФИФА: Санкт-Петербург примет матчи Кубка конфедераций 2017 года, никаких рисков нет

Спорт
3 сентября, 11:38 UTC+3
"Еще два дня назад стройка вызывала у меня беспокойство, а после сегодняшнего визита я спокоен и усну спокойно", - заявил представитель ФИФА Чарльз Ботта
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Строящийся стадион "Зенит-Арена" на Крестовском острове

Строящийся стадион "Зенит-Арена" на Крестовском острове

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Антон Хлыщенко/. Никаких сомнений в том, что Санкт-Петербург примет матчи Кубка конфедераций 2017 года, больше не осталось; Международная федерация футбола (ФИФА) в субботу же будет проинформирована, что ситуация со стройкой стадиона нормализовалась. Об этом заявил журналистам представитель ФИФА Чарльз Ботта.

"Еще два дня назад стройка вызывала у меня беспокойство, а после сегодняшнего визита я спокоен и усну спокойно, - сказал он. - После обеда я отправлю генсекретарю ФИФА отчет о том, что никаких рисков того, что Санкт-Петербург не примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, нет. Сейчас стройка организована, есть структура, я это вижу. Только не переоценивайте это, потому что остается еще большой объем работы".

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