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Футболисты сборной России проводят тренировку в полном составе

Спорт
3 сентября, 11:40 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 3, сентября. /ТАСС
Во вторник, 6 сентября, российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы на московском стадионе "Локомотив"
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© Александр Демьянчук/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проводит тренировку в полном составе. Занятие проходит на тренировочной базе "Динамо" в Новогорске.

В среду команда Станислава Черчесова провела товарищеский матч со сборной Турции (0:0) в Анталье. В четверг вечером с командой в Москве не тренировались те, кто вышел в стартовом составе на встречу с турками. В пятницу расположение сборной покинул полузащитник Дмитрий Тарасов, получивший травму в игре с турками.

Во вторник, 6 сентября, российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы. Встреча пройдет на московском стадионе "Локомотив".

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