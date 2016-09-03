Мутко: ситуация с ареной в Петербурге кардинально изменилась и находится под контролем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Антон Хлыщенко/. Ситуация со строительством стадиона в Санкт-Петербурге кардинально изменилась и находится под полным контролем. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Ситуация кардинально изменилась и находится под контролем. Надеемся, что так будет и дальше. У меня лично никаких сомнений в этом нет, я теперь абсолютно уверен, что мы справимся", - сказал он.

"У нас был сложный период расторжения контрактов с генподрядчиком, но мы смогли мобилизоваться за месяц на этом объекте, потому что есть поддержка губернатора, министра спорта и Международной федерации футбола (ФИФА), - сказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. - Мы понимаем, что работ еще много, и у нас есть две глобальные задачи - до 1 октября завершить весь внешний периметр и с 1 октября работать только внутри чаши стадиона. Проектная организация, подрядчик, субподрячики, оргкомитет "Россия-2018", министерство спорта - все настроены на то, чтобы до конца этого года ввести в эксплуатацию стадион с рабочим названием "Зенит-Арена". И мы это сделаем, можете не сомневаться".

В конце июля администрация Санкт-Петербурга, которая является заказчиком строительства стадиона, передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, которые не смог объяснить генподрядчик "Инжтрансстрой-СПб". Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов заявлял ТАСС, что в случае расторжения контракта новый генподрядчик может увеличить сроки строительства арены, в связи с чем стадион может быть не сдан в эксплуатацию к декабрю 2016 года, поэтому матчи Кубка конфедераций будет невозможно провести в Петербурге в 2017 году.

В августе был проведен конкурс на поиск нового генподрядчика на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры, компания "Метрострой" стала его победителем. Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд до возможных 43,8 млрд рублей. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона "Зенит- Арена" увеличена на 4,3 млрд рублей - до 39,2 млрд рублей.

С 7 по 15 сентября пройдет четвертый операционный визит делегации ФИФА по российским стадионам, которые примут Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира 2018-го.