Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: ситуация с ареной в Петербурге кардинально изменилась и находится под контролем

Спорт
3 сентября, 12:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Антон Хлыщенко
"У меня лично никаких сомнений в этом нет, я теперь абсолютно уверен, что мы справимся", - сказал министр
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Антон Хлыщенко/. Ситуация со строительством стадиона в Санкт-Петербурге кардинально изменилась и находится под полным контролем. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Смотрите также
Стадион "Зенит-Арена", строящийся на Крестовском острове
Экс-генподрядчик "Зенит-Арены" подал в суд на Комитет по строительству Петербурга

"Ситуация кардинально изменилась и находится под контролем. Надеемся, что так будет и дальше. У меня лично никаких сомнений в этом нет, я теперь абсолютно уверен, что мы справимся", - сказал он.

"У нас был сложный период расторжения контрактов с генподрядчиком, но мы смогли мобилизоваться за месяц на этом объекте, потому что есть поддержка губернатора, министра спорта и Международной федерации футбола (ФИФА), - сказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. - Мы понимаем, что работ еще много, и у нас есть две глобальные задачи - до 1 октября завершить весь внешний периметр и с 1 октября работать только внутри чаши стадиона. Проектная организация, подрядчик, субподрячики, оргкомитет "Россия-2018", министерство спорта - все настроены на то, чтобы до конца этого года ввести в эксплуатацию стадион с рабочим названием "Зенит-Арена". И мы это сделаем, можете не сомневаться".

В конце июля администрация Санкт-Петербурга, которая является заказчиком строительства стадиона, передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, которые не смог объяснить генподрядчик "Инжтрансстрой-СПб". Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов заявлял ТАСС, что в случае расторжения контракта новый генподрядчик может увеличить сроки строительства арены, в связи с чем стадион может быть не сдан в эксплуатацию к декабрю 2016 года, поэтому матчи Кубка конфедераций будет невозможно провести в Петербурге в 2017 году.

Смотрите также
Стадион "Зенит-Арена", строящийся на Крестовском острове
Воздушно-десантные войска отказались достраивать "Зенит-Арену"

В августе был проведен конкурс на поиск нового генподрядчика на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры, компания "Метрострой" стала его победителем. Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд до возможных 43,8 млрд рублей. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона "Зенит- Арена" увеличена на 4,3 млрд рублей - до 39,2 млрд рублей.

С 7 по 15 сентября пройдет четвертый операционный визит делегации ФИФА по российским стадионам, которые примут Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира 2018-го.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гроб с телом Ислама Каримова пронесли к кладбищу близ комплекса Шахи Зинда в Самарканде
2
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
3
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
4
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
5
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Ярославский пожарный сорвался с 11 этажа во время тушения возгорания
Темы дня
Реклама