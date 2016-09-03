Глава ВФГБК: смерть двукратной чемпионки ОИ по гребле Серединой - невосполнимая потеря

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Кончина двукратной олимпийской чемпионки по гребле на байдарках Антонины Серединой - это невосполнимая человеческая потеря. Таким мнением с ТАСС поделился президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

Антонина Середина скончалась на 87-м году жизни. О месте прощания с легендарной спортсменкой будет сообщено позднее.

"Это огромная человеческая потеря, и ее никак не возместить, - подчеркнул Архипов. - Безусловно, мы сделаем все возможное, чтобы хоть как-то смягчить это удар, и если родственники Антонины Александроны сочтут это уместным, мы обязательно окажем всю посильную помощь в организации похорон".

На вопрос, планируется ли в ближайшее время организация турнира гребцов памяти Серединой, президент ВФГБК сообщил: "Не нужно это делать прямо сейчас, я так считаю. На мой взгляд, эта идея должна созреть и обязательно воплотиться в жизнь".

Середина - уроженка деревни Ловцово Калининской области (ныне - Тверская обл.). Она дважды завоевывала золото Олимпиады 1960 года в Риме (байдарка-одиночка и двойки), а на Играх-1968 в Мехико взяла бронзу в двойках. Также Середина является двукратной чемпионкой мира и 8-кратной чемпионкой Европы. В ее активе 15 титулов чемпионки СССР, звание заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры РСФСР и кандидата педагогических наук.

Середина работала старшим тренером женской сборной СССР, готовя национальную команду к Олимпийским Играм 1972, 1976, 1980, 1984 и 1988 годов. Среди ее учеников четыре чемпионки Игр: Юлия Рябчинская, Екатерина Курышко, Нина Гопова (Трофимова), Галина Крефт. Спортсменка была награждена правительственными наградами: орден Ленина, орден "Дружбы народов", два ордена "Знак почета", орден "Дружбы", орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.