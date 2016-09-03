Нове-место снял заявку на проведение чемпионата мира по биатлону 2020 года

КИШИНЕВ, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Чешский город Нове-место не будет претендовать на проведение чемпионата мира по биатлону 2020 года. Об этом было объявлено на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Кишиневе.

Нове-место являлся городом-кандидатом на проведение чемпионата мира по биатлону в 2020 и 2021 годах. Город снял заявку на 2020 год, но оставил на 2021-й.

На проведение чемпионата мира 2020 года претендуют немецкий Оберхоф, итальянский Антхольц и словенская Поклюка. Претендентами на проведение чемпионата мира 2021 года являются Нове-место, Антхольц, Поклюка и Тюмень.