Нове-место снял заявку на проведение чемпионата мира по биатлону 2020 года

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КИШИНЕВ, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Чешский город Нове-место не будет претендовать на проведение чемпионата мира по биатлону 2020 года. Об этом было объявлено на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Кишиневе.
Нове-место являлся городом-кандидатом на проведение чемпионата мира по биатлону в 2020 и 2021 годах. Город снял заявку на 2020 год, но оставил на 2021-й.
На проведение чемпионата мира 2020 года претендуют немецкий Оберхоф, итальянский Антхольц и словенская Поклюка. Претендентами на проведение чемпионата мира 2021 года являются Нове-место, Антхольц, Поклюка и Тюмень.