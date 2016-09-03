Костин: ВТБ проведет консультацию с Минспортом относительно иска к WADA

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Банк ВТБ проведет консультацию с Министерством спорта РФ относительно иска ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA), чтобы не причинить вреда российскому спорту. Об этом ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

В феврале Костин заявил, что ВТБ рассматривает возможность подачи иска к WADA из-за обвинений в причастности банка к допинговому скандалу. Ранее он отмечал, что иски могут быть предъявлены к членам комиссии WADA, которая рекомендовала провести проверку вхождения банка в спонсорский пул Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Позже банк приостановил процедуру подачи иска, чтобы не обострять ситуацию с вопросом допуска российских атлетов к Олимпиаде-2016 в Рио- де-Жанейро.

"Относительно иска к WADA я посоветуюсь с Минспортом. Необходимо понять, что будет делать государство, чтобы не выпадать из общего контекста. Мне хотелось бы помочь, а не мешать, но наша позиция очень проста - мы искренне поддерживали IAAF. Уверен, что нас "замазали" абсолютно незаслуженно", - заявил Костин.

4 января была опубликована вторая часть отчета независимой комиссии WADA, в которой говорится о случаях употребления допинга и коррупции в легкой атлетике. В отчете отмечается, что процесс вхождения ВТБ в спонсорский пул IAAF требует расследования. Банк ВТБ являлся официальным партнером IAAF с 2007 года, в 2013-м заключил новое соглашение на два года. В декабре 2015 года Костин заявил, что банк не будет продлевать контракт с IAAF.

Также в отчете независимой комиссии WADA говорится, что сын бывшего главы IAAF Ламина Диака - Папа Массата Диак - сумел договориться о спонсорском соглашении с ВТБ на 25 млн долларов. В отчете говорится, что в 2012 году в Москве состоялась встреча с участием трех представителей IAAF, включая Папу Массата Диака и бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, на которой обсуждалась проблема с телеправами на чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года, стоимость которых оценивалась в 6 млн долларов. Агентство АП позднее сообщило, что стоимость прав была увеличена с 6 млн до 25 млн - "после договоренности Папы Массата Диака с ведущим российским банком".

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.