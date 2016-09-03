Футболист Кутепов ненадолго покинет расположение сборной РФ, чтобы увидеть сына

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист сборной России Илья Кутепов в субботу покинет расположение команды, чтобы увидеть новорожденного сына, после чего вернется обратно. Об этом защитник сообщил журналистам.

В четверг стало известно, что у Кутепова и его жены Дианы родился сын, мальчика назвали Илларион. "Не хотели называть как-то по-простому, а это имя очень понравилось, - отметил футболист. - Пока что не успел съездить, потому что находился в Турции, и уже потом супруга позвонила, сказала, что все прошло хорошо. Сегодня попробую посетить, приехать в гости".

"Конечно, сейчас тренируюсь с особыми эмоциями, ставлю рождение сына во главе - это главная радость в моей жизни. Думаю, каждый со мной согласится", - добавил Кутепов.

Ранее Кутепов был впервые в карьере вызван в сборную России. В среду команда провела товарищеский матч со сборной Турции (0:0) в Анталье. 23-летний защитник не сыграл, оставшись на скамейке запасных.

Во вторник, 6 сентября, российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы. Встреча пройдет на московском стадионе "Локомотив".