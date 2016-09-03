Семин: футболист "Локомотива" Тарасов пропустит матч со "Спартаком" из-за травмы

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Семин: футболист "Локомотива" Тарасов пропустит матч со "Спартаком" из-за травмыСпорт 3 сентября, 14:00
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МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Полузащитник сборной России и футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов пропустит матч 6-го тура чемпионата России со "Спартаком". Как сообщил ТАСС главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, Тарасов отправляется в Италию, где пройдет обследование.
"Травма непростая, и это понятно уже сейчас. Поэтому Дмитрий вылетает в Италию - ему надо показаться итальянским специалистам, чтобы найти общее решение по дальнейшему лечению, - рассказал Семин. - Со "Спартаком" Тарасов уже не сыграет, это точно".
Тарасов получил травму в гостевом товарищеском матче с командой Турции (0:0) 31 августа.
Матч 6-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" состоится 11 сентября.