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Поле "Зенит-Арены" в октябре могут передать под управление "Зениту"

Спорт
3 сентября, 14:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, сентября. /ТАСС
"Оно в хорошем состоянии, сопровождает нашу работу по полю ФК "Зенит", в октябре планируем передать его под управление клубу", - заявил вице-губернатор Игорь Албин
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Строящийся стадион "Зенит-Арена" на Крестовском острове

Строящийся стадион "Зенит-Арена" на Крестовском острове

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Поле строящегося стадиона в Санкт-Петербурге будет полностью готово к концу сентября и передано специалистам футбольного клуба "Зенит", рассказал ТАСС вице-губернатор Игорь Албин.

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"Наша задача до конца сентября закатить выкатное поле в чашу стадиона. Самое главное, изюминкой любого стадиона является его поле. Оно в хорошем состоянии, сопровождает нашу работу по полю ФК "Зенит", в октябре планируем передать его под управление клубу", - сказал он.

Ранее министр спорта Виталий Мутко сообщил, что ситуация со строительством стадиона в Санкт-Петербурге кардинально изменилась и находится под полным контролем.

В конце июля администрация Санкт-Петербурга, которая является заказчиком строительства стадиона, передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, которые не смог объяснить генподрядчик "Инжтрансстрой-СПб".

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Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов заявлял ТАСС, что в случае расторжения контракта новый генподрядчик может увеличить сроки строительства арены, в связи с чем стадион может быть не сдан в эксплуатацию к декабрю 2016 года, поэтому матчи Кубка конфедераций будет невозможно провести в Петербурге в 2017 году.

В августе был проведен конкурс на поиск нового генподрядчика на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры, компания "Метрострой" стала его победителем. Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд до возможных 43,8 млрд рублей. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона увеличена на 4,3 млрд рублей - до 39,2 млрд рублей.

С 7 по 15 сентября пройдет четвертый операционный визит делегации Международной федерации футбола (ФИФА) по российским стадионам, которые примут Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира 2018 года.

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