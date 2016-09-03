Титов: стадион "Динамо" будет открыт в 2017 году, проблем с финансированием нет

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольный стадион "Динамо" в Москве будет открыт в октябре 2017 года, проблем с финансированием строительства объекта нет. Об этом ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил первый зампред банка ВТБ, член совета директоров столичного клуба Василий Титов.
Ранее в беседе с журналистами заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что стадион "Динамо" будет готов лишь к 2018 году.
"Случилось какое-то недопонимание, никаких сроков сдвигать мы не будем, - сказал Титов. - "ВТБ Арена парк" сдается очередями, и первым будет сдан Центральный стадион, это произойдет в октябре 2017 года и тут ничего не меняется. Вторая очередь будет сдана через год - это спортивная академия и другие спортивные объекты. Мы находимся в графике, у нас есть финансирование, у нас нормальная финансовая модель, которая остается положительной, несмотря на все сложности; я не вижу проблем".
Стадион "Динамо" открылся в 1928 году. Прощальный матч перед реконструкцией прошел в ноябре 2008 года. Проект предусматривает создание спортивного кластера, включающего спортивный и концертно-развлекательный комплекс, Академию спорта "Динамо" и одноименный спортивный парк. Открытие стадиона после реконструкции намечено на 22 октября 2017 года (22 октября - день рождения легендарного вратаря клуба "Динамо" Льва Яшина).
Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.