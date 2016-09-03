Семин: вопрос участия игрока "Локомотива" Денисова в матче с ФК "Спартак" еще не решен

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вопрос участия полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова в предстоящем 11 сентября матче чемпионата России по футболу со "Спартаком" еще не решен. Как сообщил ТАСС главный тренер команды Юрий Семин, все определит эффективность его тренировок в предстоящие перед встречей дни.

Как стало известно ранее, полузащитник клуба Дмитрий Тарасов, получивший травму в матче сборной России с командой Турции, в ближайшее время пройдет обследование в Италии.

"Участие Денисова в матче со "Спартаком" не определено, впереди еще неделя подготовки и многое будет зависеть от того, кто как будет работать, - сообщил Семин. - Денисов - один из тех, кто готовится к этому матчу. И да, есть вероятность, что он может сыграть. Равно как и другие, например, Мануэль Фернандеш".

Денисов перешел в "Локомотив" из столичного "Динамо" до конца сезона на правах бесплатной аренды. Игрок пропустил начало первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за травмы, которую получил 5 июня в товарищеском матче между сборными России и Сербии (1:1). В нынешнем сезоне он провел за "Динамо" две игры.