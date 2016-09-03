Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Семин: вопрос участия игрока "Локомотива" Денисова в матче с ФК "Спартак" еще не решен

Спорт
3 сентября, 14:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
"Денисов - один из тех, кто готовится к этому матчу. И да, есть вероятность, что он может сыграть. Равно как и другие, например, Мануэль Фернандеш", - заявил главный тренер команды
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вопрос участия полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова в предстоящем 11 сентября матче чемпионата России по футболу со "Спартаком" еще не решен. Как сообщил ТАСС главный тренер команды Юрий Семин, все определит эффективность его тренировок в предстоящие перед встречей дни.

Как стало известно ранее, полузащитник клуба Дмитрий Тарасов, получивший травму в матче сборной России с командой Турции, в ближайшее время пройдет обследование в Италии.

"Участие Денисова в матче со "Спартаком" не определено, впереди еще неделя подготовки и многое будет зависеть от того, кто как будет работать, - сообщил Семин. - Денисов - один из тех, кто готовится к этому матчу. И да, есть вероятность, что он может сыграть. Равно как и другие, например, Мануэль Фернандеш".

Денисов перешел в "Локомотив" из столичного "Динамо" до конца сезона на правах бесплатной аренды. Игрок пропустил начало первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за травмы, которую получил 5 июня в товарищеском матче между сборными России и Сербии (1:1). В нынешнем сезоне он провел за "Динамо" две игры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
2
"Девственный лес тайги и люди одного поколения": как Путин и Абэ перешли на "ты"
3
В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца блогера, ловившего покемонов в храме
4
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
5
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
6
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
7
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
Темы дня
Реклама