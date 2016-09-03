Конькобежец Кулижников показал результат выше мирового рекорда на сборе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Конькобежец Павел Кулижников на сборе в Коломне показал результат выше мирового рекорда на дистанции 500 метров. Фото с результатом спортсмен выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

Мировой рекорд в этой дисциплине установлен Кулижниковым в ноябре 2015 года в США - 33,98 секунды. На тренировке спортсмен показал результат 33,80 секунды.

Российский спортсмен в марте-апреле 2016 года был лишен возможности выступать на соревнованиях и тренироваться вместе со сборной из-за подозрений в употреблении запрещенного вещества мельдония. 21 апреля Международный союз конькобежцев отменил временное отстранение Кулижникова и сохранил за спортсменом все завоеванные им награды.

Кулижников является двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и трехкратным - на отдельных дистанциях. По итогам 2015 года спортсмен стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира (Большой хрустальный глобус). Тогда же он стал обладателем двух Малых глобусов на дистанциях 500 и 1000 м.