Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конькобежец Кулижников показал результат выше мирового рекорда на сборе

Спорт
3 сентября, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Мировой рекорд в этой дисциплине установлен Кулижниковым в ноябре 2015 года в США - 33,98 секунды. На тренировке спортсмен показал результат 33,80 секунды
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Конькобежец Павел Кулижников на сборе в Коломне показал результат выше мирового рекорда на дистанции 500 метров. Фото с результатом спортсмен выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

Мировой рекорд в этой дисциплине установлен Кулижниковым в ноябре 2015 года в США - 33,98 секунды. На тренировке спортсмен показал результат 33,80 секунды.

Российский спортсмен в марте-апреле 2016 года был лишен возможности выступать на соревнованиях и тренироваться вместе со сборной из-за подозрений в употреблении запрещенного вещества мельдония. 21 апреля Международный союз конькобежцев отменил временное отстранение Кулижникова и сохранил за спортсменом все завоеванные им награды.

Кулижников является двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и трехкратным - на отдельных дистанциях. По итогам 2015 года спортсмен стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира (Большой хрустальный глобус). Тогда же он стал обладателем двух Малых глобусов на дистанциях 500 и 1000 м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
2
"Девственный лес тайги и люди одного поколения": как Путин и Абэ перешли на "ты"
3
В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца блогера, ловившего покемонов в храме
4
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
5
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
Темы дня
Реклама