ФК "Ростов" заявил Бердыева на Лигу чемпионов в качестве помощника главного тренера

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" заявил Курбана Бердыева на Лигу чемпионов в качестве помощника главного тренера команды Дмитрия Кириченко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Бердыев, под руководством которого "Ростов" выиграл серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16, объявил об уходе с поста главного тренера команды 6 августа. 15 августа на официальном сайте клуба появилось сообщение о том, что Бердыев будет консультировать "Ростов" в ближайших матчах.
На групповом этапе турнира ростовская команда сыграет в группе D с немецкой "Баварией", испанским "Атлетико" и голландским ПСВ.