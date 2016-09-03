Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации плавания пройдет 10 ноября

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации плавания (ВФП) состоится 10 ноября в Казани. Об этом журналистам сообщил президент ВФП Владимир Сальников по итогам заседания президиума организации.

"Отчетно-выборная конференция назначена на 10 ноября. Она пройдет в Казани", - сказал Сальников.

В ходе конференции состоятся выборы президента ВФП. Ранее Сальников объявил, что принял решение переизбираться на данный пост. Четырехкратный олимпийский чемпион возглавляет ВФП с февраля 2010 года.