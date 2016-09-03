Емелин: вопрос о новом контракте с клубом НХЛ "Монреаль" пока не поднимался

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о продлении контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" пока не поднимался. Об этом ТАСС рассказал защитник команды Алексей Емелин.

Емелин перешел в "Монреаль" летом 2011 года. Его нынешнее четырехлетнее соглашение истекает летом 2018 года.

"Пока говорить еще рано, два сезона впереди - этот вопрос пока не поднимался. Вопрос с контрактом обсуждается всегда по-разному, - рассказал он. - До этого я подписал его за полгода до окончания, кто-то подписывает уже после окончания действующего контракта. Еще впереди два сезона, и стараюсь думать о подготовке к ним и об успешной игре".

По словам Емелина, он пока еще не общался с двумя именитыми новичками "Канадиенс" - защитником Ши Уэбером и нападающим Александром Радуловым. "Уэбера я один раз видел, но толком пообщаться не сумели. Радулов - опытный, состоявшийся игрок, трудно ему что-то советовать. После подписания контракта с ним еще не общался, еще успеем, когда вернусь в "Монреаль", - отметил он.

В сезоне-2015/16 Емелин провел в "Монреале" 72 матча, в которых отдал 12 передач.