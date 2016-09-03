МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация плавания (ВФП) проведет открытый конкурс на вакантные должности главных тренеров сборной России по плаванию и плаванию на открытой воде. Об этом журналистам сообщил президент ВФП Владимир Сальников по итогам заседания президиума организации.

"Президиум ВФП принял решение с 10 сентября опубликовать информацию о конкурсе на места главного тренера сборной России по плаванию и плаванию на открытой воде. Я предполагаю, что это будут разные люди (два тренера двух команд). Считаю, Сергей Колмогоров (главный тренер сборной России по плаванию. - Прим. ТАСС) обязан принять участие в этом конкурсе. Иностранные специалисты не исключены", - сказал Сальников.

На Играх-2016 сборная России по плаванию завоевала четыре медали: две серебряные и две бронзовые. Две серебряные награды на счету Юлии Ефимовой на дистанциях 100 м и 200 м брассом. Еще две бронзовые медали завоевали Евгений Рылов (200 м на спине) и Антон Чупков (200 м брассом).