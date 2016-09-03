Колмогоров не решил, будет ли подавать заявку на пост главного тренера РФ по плаванию

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров еще не определился, будет ли претендовать на этот пост в сезоне-2016/17. Об этом специалист заявил ТАСС.

Ранее глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил журналистам, что заявки на пост главных тренеров сборных России по плаванию в бассейне и на открытой воде будут приниматься с 10 сентября.

"Пока я не принял решение относительно того, буду ли подавать заявку", - сказал Колмогоров.

По итогам заседания президиума ВФП, которое состоялось в субботу, выступление сборной России по плаванию было признано удовлетворительным.

Колмогоров возглавил сборную России осенью 2015 года.

На Играх-2016 сборная России завоевала четыре медали: две серебряные и две бронзовые. Две серебряные награды на счету Юлии Ефимовой на дистанциях 100 и 200 метров брассом. Еще две бронзовые медали завоевали Евгений Рылов (200 метров на спине) и Антон Чупков (200 метров брассом). Сборной России по плаванию на открытой воде медалей в Рио- де-Жанейро завоевать не удалось.