"Ростов-Дон" выиграл Суперкубок России по гандболу среди женских команд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" дома со счетом 34:23 обыграл "Астраханочку" и стал обладателем Суперкубка России.
По итогам прошлого сезона "Ростов-Дон" выиграл Кубок России, а "Астраханочка" стала чемпионом страны.
В воскресенье в матче за Суперкубок среди мужских команд встретятся "Чеховские медведи" (Чехов, Московская обл.) и "Университет-Нева" (Санкт-Петербург).
Чемпионат России среди женских команд стартует 7 сентября.
Женская сборная России по гандболу под руководством Евгения Трефилова на Играх в Рио-де-Жанейро впервые в своей истории завоевала золотые олимпийские медали.