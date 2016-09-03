Вице-губернатор Албин: позиция ВТБ по гарантиям для "Зенит-Арены" конструктивна

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Петербурга считает позицию Банка ВТБ относительно банковских гарантий по "Зенит-Арене" конструктивной и готово к судебному разбирательству, рассказал ТАСС вице-губернатор Игорь Албин.
"Нормальная реакция цивилизованного банкира. Потому что идти во внесудебное урегулирование этого спора будет сложно, есть позиция города, есть позиция прошлого генподрядчика, наверное, нам предстоит представить необходимые технические документы и проектные документы и акты, чтобы понять, какая цифра реальна. Пока цифры, которые нам предоставляет к оплате экс-генподрядчик и которые мы готовы оплатить, отличаются на порядок", - сказал он, уточнив, что "с ВТБ мы в конструктивном диалоге".
Ранее ТАСС сообщал, что Банк ВТБ предложил администрации Санкт-Петербурга разрешить в суде ситуацию с авансовыми платежами на строительство стадиона на Крестовском острове. Администрация Санкт-Петербурга намерена вернуть в бюджет как минимум 3 млрд рублей аванса, которые покрываются банковской гарантией ВТБ, предоставленной бывшему генподрядчику строительства стадиона "Зенит-Арена" компании "Инжтрансстрой-СПб".
Стадион на Крестовском острове должен быть сдан в эксплуатацию в декабре. Арена примет матчи футбольных Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018. Арена строится с 2007 года.