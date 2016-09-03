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Вице-губернатор Албин: позиция ВТБ по гарантиям для "Зенит-Арены" конструктивна

Спорт
3 сентября, 16:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, сентября. /ТАСС
"С ВТБ мы в конструктивном диалоге", - отметил Игорь Албин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Петербурга считает позицию Банка ВТБ относительно банковских гарантий по "Зенит-Арене" конструктивной и готово к судебному разбирательству, рассказал ТАСС вице-губернатор Игорь Албин.

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"Нормальная реакция цивилизованного банкира. Потому что идти во внесудебное урегулирование этого спора будет сложно, есть позиция города, есть позиция прошлого генподрядчика, наверное, нам предстоит представить необходимые технические документы и проектные документы и акты, чтобы понять, какая цифра реальна. Пока цифры, которые нам предоставляет к оплате экс-генподрядчик и которые мы готовы оплатить, отличаются на порядок", - сказал он, уточнив, что "с ВТБ мы в конструктивном диалоге".

Ранее ТАСС сообщал, что Банк ВТБ предложил администрации Санкт-Петербурга разрешить в суде ситуацию с авансовыми платежами на строительство стадиона на Крестовском острове. Администрация Санкт-Петербурга намерена вернуть в бюджет как минимум 3 млрд рублей аванса, которые покрываются банковской гарантией ВТБ, предоставленной бывшему генподрядчику строительства стадиона "Зенит-Арена" компании "Инжтрансстрой-СПб".

Стадион на Крестовском острове должен быть сдан в эксплуатацию в декабре. Арена примет матчи футбольных Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018. Арена строится с 2007 года.

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