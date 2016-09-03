Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят - 17-й

Несколько девушек пожаловались на домогательства афганцев на ярмарке в АвстрииМеждународная панорама 3 сентября, 16:36
Си Цзиньпин на встрече с Бараком Обамой отметил стратегическую важность отношений с СШАМеждународная панорама 3 сентября, 16:20
На Украине начались масштабные сборы резервистовМеждународная панорама 3 сентября, 16:18
Стивен Сигал намерен стать послом доброй воли Всемирных игр кочевниковСпорт 3 сентября, 16:14
В центре Москвы горит административное зданиеПроисшествия 3 сентября, 15:46
СМИ: новые подразделения турецкой бронетехники вошли в СириюМеждународная панорама 3 сентября, 15:37
Порошенко: Украина ожидает на днях решение МВФ о новом траншеЭкономика и бизнес 3 сентября, 15:28
МИД РФ: Москва обеспокоена планами Израиля по строительству на палестинских территорияхПолитика 3 сентября, 15:16
Улюкаев: правительство до конца года может упростить выдачу "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 3 сентября, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 3 сентября. /ТАСС/. Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Италии.
Второе место занял его партнер по команде немец Нико Росберг. Третья позиция на стартовой решетке досталась немецкому пилоту "Феррари" Себастьяну Феттелю.
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 17-е время, но будет стартовать 16-м из-за того, что пилот "Хааса" Ромен Грожан оштрафован на пять позиций за смену коробки передач. Партнер Квята по команде испанец Карлос Сайнс-младший уйдет в гонку 15-м.
Гран-при Италии - один из старейших этапов чемпионата мира. Наряду с Гран-при Великобритании, он проводится с самого первого сезона "Формулы-1". Трасса автодрома в Монце является одной из самых скоростных - средняя скорость прохождения круга составляет 240 км/ч.
Гонка Гран-при Италии пройдет в воскресенье. Начало в 15:00 мск.