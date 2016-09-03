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Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят - 17-й

Спорт
3 сентября, 16:46 UTC+3 РИМ РИМ 3, сентября. /ТАСС
Второе место занял его партнер по команде немец Нико Росберг. Третья позиция на стартовой решетке досталась немецкому пилоту "Феррари" Себастьяну Феттелю
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РИМ, 3 сентября. /ТАСС/. Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Италии.

Второе место занял его партнер по команде немец Нико Росберг. Третья позиция на стартовой решетке досталась немецкому пилоту "Феррари" Себастьяну Феттелю.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 17-е время, но будет стартовать 16-м из-за того, что пилот "Хааса" Ромен Грожан оштрафован на пять позиций за смену коробки передач. Партнер Квята по команде испанец Карлос Сайнс-младший уйдет в гонку 15-м.

Гран-при Италии - один из старейших этапов чемпионата мира. Наряду с Гран-при Великобритании, он проводится с самого первого сезона "Формулы-1". Трасса автодрома в Монце является одной из самых скоростных - средняя скорость прохождения круга составляет 240 км/ч.

Гонка Гран-при Италии пройдет в воскресенье. Начало в 15:00 мск.

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